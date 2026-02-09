Prima pagina Gazzetta dello Sport | L’Inter fa boom | Sassuolo travolto la fuga continua

Da pianetamilan.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter batte il Sassuolo e allunga in classifica. I nerazzurri dominano la partita e vincono con un risultato netto, senza lasciare spazio a dubbi. La squadra di Inzaghi sembra inarrestabile e ora guarda tutti dall’alto. La corsa scudetto continua senza sosta.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria esterna, 5-0, dell'Inter di Cristian Chivu sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso. Tre assist per Federico Dimarco, reti di Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martínez, Manuel Akanji e Luis Henrique. Lautaro raggiunge Roberto Boninsegna nella classifica marcatori nerazzurri di tutti i tempi; la squadra è a + 8 sul Milan (che ha una partita in meno) e a + 9 sul Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina gazzetta dello sport l8217inter fa boom sassuolo travolto la fuga continua

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter fa boom: Sassuolo travolto, la fuga continua”

Approfondimenti su Inter Football

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter anti trappola”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi si apre con un titolo chiaro: “Inter anti trappola”.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Domani Inter-Milan da record”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Football

Argomenti discussi: LA GAZZETTA DELLO SPORT * 06/02/2026 - PRIMA PAGINA GIORNALE (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI QUOTIDIANO; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 febbraio: la rassegna stampa; LA GAZZETTA DELLO SPORT * 04/02/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 febbraio: la rassegna stampa.

prima pagina gazzetta delloVia alle Olimpiadi, Gazzetta dello Sport: Sogno d'oro, emozioni e festa a San SiroNon c'è spazio per il calcio nella prima pagina della Gazzetta dello Sport completamente dedicata alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, svoltasi ... tuttonapoli.net

Via alle Olimpiadi, Gazzetta dello Sport titola: Sogno d'oroNon c'è spazio per il calcio nella prima pagina della Gazzetta dello Sport completamente dedicata alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, svoltasi ... tuttonapoli.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.