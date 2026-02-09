Prima pagina Gazzetta dello Sport | L’Inter fa boom | Sassuolo travolto la fuga continua

L’Inter batte il Sassuolo e allunga in classifica. I nerazzurri dominano la partita e vincono con un risultato netto, senza lasciare spazio a dubbi. La squadra di Inzaghi sembra inarrestabile e ora guarda tutti dall’alto. La corsa scudetto continua senza sosta.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria esterna, 5-0, dell'Inter di Cristian Chivu sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso. Tre assist per Federico Dimarco, reti di Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martínez, Manuel Akanji e Luis Henrique. Lautaro raggiunge Roberto Boninsegna nella classifica marcatori nerazzurri di tutti i tempi; la squadra è a + 8 sul Milan (che ha una partita in meno) e a + 9 sul Napoli.

