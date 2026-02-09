Oggi il prezzo del gas all’ingrosso si aggira intorno a 0,329 euro per metro cubo. Il valore del PSV, aggiornato al 8 febbraio 2026, si mantiene stabile rispetto ai giorni scorsi. Le fluttuazioni del mercato continuano a influenzare il prezzo, che resta in linea con le tendenze recenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 8 Febbraio 2026, è pari a circa 0,329 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 34,89 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh = 10,7 Smc), comunemente adottato nei mercati energetici italiani. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso rispetto ai valori registrati a fine gennaio, quando il prezzo aveva superato i 45 euroMWh (circa 0,420 euroSmc). Dopo un picco raggiunto il 27 Gennaio 2026, il prezzo ha iniziato una fase di progressiva discesa, stabilizzandosi negli ultimi giorni su valori inferiori ai 35 euroMWh (0,33 euroSmc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Prezzo Gas OGGI

Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 30 gennaio 2026; PUN luce e PSV gas 31 gennaio: prezzi ancora in calo; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 4 febbraio 2026; Gas, arrivano i rincari del +10%: ARERA aggiorna il prezzo della materia prima su Gennaio.

Bollette luce e gas più care a febbraio 2026: di quanto aumentano i prezziL’inizio del 2026 segna una nuova fase di rialzo per i prezzi energetici in Italia, interrompendo la stabilità osservata l’anno scorso. Ecco i dati aggiornati. quifinanza.it

Prezzi energia 2026 in aumento: PUN e PSV per famiglie e nuovi costi per le impreseNel 2026 il prezzo dell’energia è in aumento: PUN luce e PSV gas aggiornati e impatto sui costi per le imprese. pmi.it

Prezzo assurdo anche per la versione Slim con disco se paghi con PayPal (anche in 3 rate), con 16€ di sconto extra! Playstation 5 PS5 Slim Console 825GB con Lettore Disco Versione EU Minimo Storico Oggi a soli 384,19€ invece di 549,99€ (-30%) facebook