Pretty Woman torna al cinema | dopo 36 anni vogliamo ancora la favola?

Dopo 36 anni, torna al cinema uno dei film più amati dagli appassionati. La scena più famosa, quella con la frase che tutti ricordano, torna a essere protagonista sui grandi schermi. I fan non si sono fatti pregare e hanno riempito le sale, pronti a rivivere quella storia d’amore che ha segnato un’epoca. La domanda ora è: la favola funziona ancora?

C’è un momento preciso, in certi film tanto amati da noi millennials (e non solo). Un momento che contribuisce a fare la storia del cinema pop, la tipica frase manifesto che sintetizza tutto ed è destinata a restare scolpita nella memoria di tutti, tanto da essere citata alla bisogna. “Nessuno può mettere Baby in un angolo”, o ancora “Strade? Dove stiamo andando non c’è bisogno di strade” e molte altre che fanno parte del nostro immaginario collettivo, i pilastri della cultura pop cinematografica. “Voglio la favola, Edward” è proprio una di queste: basta sentirla una volta per capire al volo di che film stiamo parlando. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Approfondimenti su Pretty Woman

Per celebrare San Valentino, Pretty Woman torna nelle sale cinematografiche.

Per San Valentino, Nexo Studios rilancia Back to Cult, la rassegna dedicata ai grandi classici del cinema.

