Presunte scommesse tra candelore il direttivo del cereo Pescivendoli denuncia | Falsi profili su Tik Tok
Il direttivo del Cereo dei Pescivendoli denuncia la creazione di falsi profili su TikTok che coinvolgono le scommesse tra candelore. La vicenda si riferisce a quanto accaduto il 3 febbraio 2026, e i rappresentanti del cereo vogliono fare chiarezza sulla situazione.
Il Direttivo del Cereo dei Pescivendoli, in riferimento ai fatti accaduti in data 03 febbraio 2026, ritiene opportuno fare chiarezza. La dirigenza precisa di non entrare nel merito degli eventi, restando in attesa degli eventuali provvedimenti e delle determinazioni che saranno assunte dalle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Presunta gara tra candelore, parla il cereo degli ortofrutticoli: «Nessuna scommessa». Il videoIl presidente Carmelo Di Grazia: «Fatto tante altre volte, non è successo nulla di che. Ci siamo pure abbracciati coi pescivendoli» ... lasicilia.it
Con le candelore non si fanno giochi e scommesse, il monito di Renna dopo la dichetta del 3Durissimo monito dell'arcivescovo di Catania in seguito alla sfida di resistenza tra due cerei durante la processione in onore di Sant'Agata lo scorso 3 febbraio ... rainews.it
