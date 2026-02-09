Presunte scommesse tra candelore il direttivo del cereo Pescivendoli denuncia | Falsi profili su Tik Tok

Da cataniatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttivo del Cereo dei Pescivendoli denuncia la creazione di falsi profili su TikTok che coinvolgono le scommesse tra candelore. La vicenda si riferisce a quanto accaduto il 3 febbraio 2026, e i rappresentanti del cereo vogliono fare chiarezza sulla situazione.

Il Direttivo del Cereo dei Pescivendoli, in riferimento ai fatti accaduti in data 03 febbraio 2026, ritiene opportuno fare chiarezza. La dirigenza precisa di non entrare nel merito degli eventi, restando in attesa degli eventuali provvedimenti e delle determinazioni che saranno assunte dalle.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cereo Pescivendoli

Navetta gratuita Amts tra stazione centrale e Maas per la svelata del Cereo dei Pescivendoli

In occasione dei festeggiamenti Agatini, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (Amts) offre un servizio navetta gratuito tra la stazione centrale e il Maas.

La madre denuncia l'aggressione subita dalla figlia minorenne: "Ginocchiate in testa e unghie strappate per un video su Tik Tok"

Una giovane di 17 anni è stata vittima di un'aggressione da parte di due ragazze poco più che maggiorenni, motivata dalla richiesta di un video su TikTok.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cereo Pescivendoli

presunte scommesse tra candelorePresunta gara tra candelore, parla il cereo degli ortofrutticoli: «Nessuna scommessa». Il videoIl presidente Carmelo Di Grazia: «Fatto tante altre volte, non è successo nulla di che. Ci siamo pure abbracciati coi pescivendoli» ... lasicilia.it

Con le candelore non si fanno giochi e scommesse, il monito di Renna dopo la dichetta del 3Durissimo monito dell'arcivescovo di Catania in seguito alla sfida di resistenza tra due cerei durante la processione in onore di Sant'Agata lo scorso 3 febbraio ... rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.