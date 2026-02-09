Un uomo di 61 anni è stato colpito senza motivo in pieno centro a Varese e si trova in ospedale. L’aggressione è avvenuta questa mattina, lasciando tutti senza parole. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e chi sia l’autore del gesto. Per ora, l’uomo si trova sotto osservazione, mentre i residenti si chiedono come possa essere successo un episodio del genere nel cuore della città.

Varese, 9 febbraio 2026 – La mattina si è trasformata all’improvviso in un incubo per un cittadino di Varese. Erano circa le 9.30 di oggi, lunedì 9 febbraio, quando nel cuore della città all’incrocio tra viale Milano e via Como, davanti alla sede di Poste Italiane, la normalità è stata spezzata da un ’esplosione di violenza, tanto improvvisa quanto incomprensibile. L’aggressione. Un uomo di 61 anni stava camminando verso il centro, come ogni altro giorno, diretto al lavoro. Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto pochi istanti dopo. Senza una parola, senza un motivo apparente, uno sconosciuto gli si è avventato contro colpendolo ripetutamente alla testa con pugni violenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Preso a pugni (senza una ragione) in pieno centro a Varese: 61enne finisce in ospedale

Aggressione a Varese: 61enne preso a pugni in centro da un immigratoSecondo quanto ricostruito, la vittima stava camminando per recarsi al lavoro in centro quando è stata presa a pugni alla testa da uno sconosciuto, un immigrato della Costa d’Avorio già noto alle ... laprovinciadivarese.it

Tradate, aggressione davanti alla scuola: anziano preso a pugni senza motivo apparenteIndagano i carabinieri di Tradate dopo la denuncia per lesioni. L’uomo, soccorso dal 118, ha riportato ferite guaribili in dieci giorni. laprovinciadivarese.it

