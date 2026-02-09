Il socialista António José Seguro ha vinto con largo margine al secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo. Ha battuto André Ventura, candidato di estrema destra e leader di Chega. La vittoria di Seguro apre nuovi scenari politici nel paese, anche se alcuni vedono nella sconfitta di Ventura una vittoria indiretta per le forze più moderate.

Il socialista moderato António José Seguro ha ottenuto una larga vittoria al secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo, trionfando sul suo avversario di estrema destra André Ventura, leader di Chega. Che, però, è comunque riuscito a ottenere una quota record di voti nella storia del partito, fondato nel 2019. António José Seguro (Ansa). Al ballottaggio Ventura ha ottenuto il 33,18 per cento. Seguro, che al primo turno aveva ottenuto il 31,11 delle preferenze, al ballottaggio ha vinto con il 66,82 per cento delle preferenze. Ventura, dopo l’exploit del primo turno del 18 gennaio, in cui aveva raggiunto il 23,52 per cento, nel secondo è arrivato al 33,18 per cento: insomma, un portoghese su tre (almeno tra quelli che si sono recati alle urne) ha scelto l’ultradestra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Presidenziali Portogallo, sconfitta che sa di vittoria per l’ultradestra

Approfondimenti su Portogallo Presidenziali

In Portogallo, le elezioni presidenziali si concluderanno con un secondo turno tra il candidato socialista e il rappresentante dell’ultradestra.

Alle elezioni presidenziali in Portogallo, il centrodestra si trova in confusione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Portogallo Presidenziali

Argomenti discussi: In Portogallo il socialista Seguro vince le presidenziali; Il socialista António José Seguro ha vinto le elezioni presidenziali in Portogallo; Portogallo: il socialista Seguro eletto presidente, sconfitta l’estrema destra di Ventura; In Portogallo vince nettamente la sinistra: al palo il candidato dell’estrema destra.

Il socialista António José Seguro ha vinto le elezioni presidenziali in PortogalloAntónio José Seguro, del Partito Socialista portoghese, ha vinto le elezioni presidenziali con circa il 67 per cento dei voti, secondo i risultati preliminari basati sullo scrutinio di circa il 99 per ... ilpost.it

Presidenziali in Portogallo, il socialista Seguro festeggia la vittoriaCaldas da Rainha (Portogallo), 9 feb. (askanews) - La netta vittoria di Antònio José Seguro alle presidenziali portoghesi è stata celebrata a ... notizie.tiscali.it

askanews. . Presidenziali in #Portogallo, il socialista #Seguro festeggia la vittoria facebook

Ieri si è votato in #Portogallo per il ballottaggio delle elezioni presidenziali e il candidato del Partido Socialista António José Seguro (66,8%) ha vinto contro il leader del partito di destra Chega André Ventura (33,2%). x.com