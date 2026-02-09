Presentazione de Il popolo tiranni più non vuole alla Moderna

Questa sera alla libreria Moderna si tiene la presentazione del libro di Mauro De Agostini e Franco Schirone, “Il popolo tiranni più non vuole”. Gli autori spiegano come, a fine Ottocento, leggi eccezionali e il domicilio coatto furono strumenti usati per controllare la popolazione. L’evento attira curiosi e storici, pronti a scoprire un capitolo poco conosciuto dell’Italia di quegli anni.

Presentazione del volume "Il popolo tiranni più non vuole. Leggi eccezionali e domicilio coatto nell'Italia di fine Ottocento" di Mauro De Agostini e Franco Schirone. Lo storico Gian Luigi Bettoli dialoga con Mauro De Agostini.

