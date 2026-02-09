Prende forma il partito di Vannacci l’idea di quattro sedi nazionali

Prende forma il partito di Vannacci. A poco più di una settimana dalla sua uscita dalla Lega, l’ex generale ha iniziato a mettere insieme le prime sedi nazionali di “Futuro Nazionale”. La sua idea di creare un nuovo movimento si fa sempre più concreta, anche se ancora non ci sono molti dettagli sui prossimi passi. Il suo obiettivo è costruire un’alternativa politica, partendo dall’organizzazione sul territorio.

Roma, 9 feb. (askanews) – A una settimana dall’addio di Roberto Vannacci alla Lega, “Futuro Nazionale” piano piano prende forma. Sabato a Querceta, in provincia di Lucca, è stato firmato l’atto costitutivo del nuovo partito. I fondatori sono quattro: lo stesso Vannacci; Massimiliano Simoni, unico consigliere regionale eletto dalla Lega in Toscana, fedelissimo dell’ex generale, che lo ha seguito nell’addio al partito di Salvini; Roberto Sasso e Edoardo Ziello, deputati ex leghisti passati al gruppo misto. Da presidente del partito, Vannacci ha anche individuato le figure chiave dell’organigramma: a Simoni l’incarico di coordinatore nazionale, a Ziello quello di responsabile dell’organizzazione e di tesoriere, Sasso sarà referente per il Sud.🔗 Leggi su Ildenaro.it

