Prato la ripartenza è di doppio rigore

Questa mattina il Prato torna in campo e batte il Poggibonsi 2-1, conquistando tre punti importanti. La squadra di casa mette in mostra determinazione e disciplina, con Furghieri tra i pali e un reparto offensivo che cerca di sfruttare ogni occasione. La partita si sblocca nel secondo tempo, ma il Poggibonsi non molla e segna un gol che riaccende la sfida. Alla fine, il Prato riesce a mantenere il vantaggio e a portare a casa la vittoria, ripartendo con slancio dopo alcune settimane difficili.

Prato 2 Poggibonsi 1 Prato (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Boccardi; Cesari, Lattarulo (dal 79’ Cela), Fiorini, Andreoli (dal 60’ Greselin), Zanon; Gioè, Rossetti (dal 60’ Verde). A disposizione Stomeo, Corsa, Limberti, Mencagli, Santarelli, Atzeni. All. Dal Canto. Poggibonsi (3-4-1-2): Bertini; Salto (dal 61’ Giustarini), Borri, Martucci; Rodio, Shenaj (dal 46’ Ciacci), Borghi; Masini (dal 65’ Ndiaye); Gerbino (dal 78’ Viviani); Boriosi, Magnati (dal 46’ Valenti). A disposizione Cerone, El Dib, Vella, Cardoselli. All. Consonni. Arbitro: Passarotti di Mantova, con Patat di Tolmezzo e Genova di Maniago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

