Pragmatici e più flessibili La nuova maturità dei giovani
I giovani italiani hanno abbandonato l’idea di una carriera lineare e di un lavoro stabile. Ora preferiscono muoversi con pragmatismo, adattandosi a un mercato del lavoro che cambia continuamente. Non aspettano più il lavoro perfetto, ma cercano opportunità concrete in un contesto difficile, dimostrando una nuova maturità.
ALTRO CHE generazione disillusa o in perenne attesa del lavoro perfetto. I giovani italiani hanno cambiato passo, archiviando i miti del posto fisso e della carriera lineare per muoversi con pragmatismo in un mercato del lavoro instabile ma ricco di occasioni. È una maturità nuova, meno ideologica e più concreta, quella che emerge dalla ricerca online condotta da Orienta su 1.500 persone tra i 25 e i 35 anni, che fotografa una generazione capace di adattarsi, sperimentare e rivedere le proprie ambizioni senza drammi. L’85% degli intervistati ha accettato impieghi non in linea con le proprie aspirazioni pur di fare esperienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
