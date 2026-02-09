Pragmatici e più flessibili La nuova maturità dei giovani

I giovani italiani hanno abbandonato l’idea di una carriera lineare e di un lavoro stabile. Ora preferiscono muoversi con pragmatismo, adattandosi a un mercato del lavoro che cambia continuamente. Non aspettano più il lavoro perfetto, ma cercano opportunità concrete in un contesto difficile, dimostrando una nuova maturità.

ALTRO CHE generazione disillusa o in perenne attesa del lavoro perfetto. I giovani italiani hanno cambiato passo, archiviando i miti del posto fisso e della carriera lineare per muoversi con pragmatismo in un mercato del lavoro instabile ma ricco di occasioni. È una maturità nuova, meno ideologica e più concreta, quella che emerge dalla ricerca online condotta da Orienta su 1.500 persone tra i 25 e i 35 anni, che fotografa una generazione capace di adattarsi, sperimentare e rivedere le proprie ambizioni senza drammi. L’85% degli intervistati ha accettato impieghi non in linea con le proprie aspirazioni pur di fare esperienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, vengono introdotte nuove misure per rendere più flessibili i congedi lavorativi.

