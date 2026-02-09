Posticipo Serie A Roma-Cagliari 2-0

La partita tra Roma e Cagliari si è conclusa con una vittoria netta dei giallorossi, che si sono imposti 2-0. Malen ha segnato due gol, portando Roma a raggiungere la Juventus al quarto posto in classifica. Il giocatore olandese è stato subito pericoloso, e i difensori del Cagliari hanno dovuto impegnarsi molto per contenerlo, come ha fatto Rodriguez che si è sacrificato per fermarlo.

22.40 Doppietta di Malen per la Roma, che aggancia la Juve al 4° posto. Malen subito attivo,si immola Rodriguez per fermarlo. Il Cagliari rischia di farsi male da solo, Caprile calcia via dalla liena un retropassaggio. Al 25' Malen riceve da Mancini e supera Caprile con un tocco sotto.Ghilardi di testa va vicino al raddoppio prima dell'intervallo. Ritmi bassi nella ripresa. Il cross basso di Celik trova pronto Malen per la doppietta (65'). Reazione sarda: Soulemana scheggia la traversa dalla distanza, Dossena sfiora il palo.

