La questione dell’ufficio postale di Gerenzano, chiuso da oltre un anno, arriva in Parlamento. Dopo mesi di silenzio, i cittadini chiedono spiegazioni sui ritardi e sulle responsabilità legate alla chiusura dell’ufficio di via Carlo Berra, ufficialmente per lavori legati al progetto Polis. Ora si aspettano risposte chiare e una data certa per la riapertura.

© Ilnotiziario.net - Posta chiusa da un anno a Gerenzano, la vicenda in Parlamento

#Lonate chiusa, #Ferno chiusa, #SantAntonino a servizio ridotto. Ma uno per andare in #Posta dove deve andare facebook