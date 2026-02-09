Antonio José Seguro, 63 anni, si è insediato come nuovo presidente della Repubblica portoghese. Nelle sue prime dichiarazioni ha detto che il suo obiettivo è servire il Paese. Intanto, i risultati delle urne mostrano che l’estrema destra di Ventura supera il 30 per cento, un dato che preoccupa gli osservatori politici.

“Il mio obiettivo è servire il Paese”. Sono le prime parole del nuovo presidente della Repubblica portoghese, Antònio José Seguro, 63 anni, quando, alle 20.37, lascia casa, accompagnato da moglie e figli, per dirigersi verso il centro culturale e congressuale di Caldas da Rainha, dove è pronta la festa. Il candidato socialista ha centrato un successo storico, ottenendo il 66,8% dei voti: il numero delle preferenze ha superato il record ottenuto nel 1991 da Mario Soares. Seguro si è imposto a Lisbona, Porto e nella città universitaria di Coimbra, mentre ha perso a Faro, Madeira e Portalegre. Il voto all’estero ha premiato l’avversario, André Ventura, leader di Chega, lo schieramento di estrema destra populista: gli emigranti, paradosso che spiega tante cose, hanno sostenuto chi si batte in Portogallo contro l’immigrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Portogallo, il socialista Seguro è il nuovo presidente della Repubblica. Ma l'estrema destra di Ventura supera il 30 per cento

Antonio José Seguro ha vinto le elezioni presidenziali in Portogallo, battendo al ballottaggio l’avversario di estrema destra, André Ventura.

Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo si è chiuso con una vittoria chiara per il socialista António José Seguro.

