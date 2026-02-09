portogallo alle presidenziali vince il socialista seguro

Con l’80% dei seggi scrutinati, António José Seguro ha conquistato le elezioni presidenziali in Portogallo. Con una larga maggioranza, il socialista ottiene il 64% dei voti, battendo facilmente il rivale di destra André Ventura, che si ferma al 35%. La vittoria di Seguro chiude una battaglia netta tra i due candidati.

(LaPresse) Il socialista António José Seguro vince le elezioni presidenziali in Portogallo. Con lo scrutinio all’80% dei seggi, Seguro ha ottenuto il 64% dei voti, contro il 35% del populista di destra André Ventura. Non ci sarebbero quindi sorprese rispetto a quanto anticipato dai sondaggi condotti durante la campagna elettorale e a quanto accaduto al primo turno a gennaio, quando si sono sfidati 11 candidati e Seguro ha prevalso con il 31% dei voti. Il candidato socialista sarà il successore di Marcelo Rebelo de Sousa, che ha concluso il limite costituzionale di due mandati quinquennali, alla presidenza del Portogallo dopo 20 anni di politici di centro-destra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

António José Seguro vince le elezioni presidenziali in Portogallo: un trionfo storicoAntónio José Seguro conquista le elezioni presidenziali in Portogallo con una chiara maggioranza, segnando un cambiamento decisivo nel panorama politico nazionale. notizie.it

In Portogallo vince il socialista Seguro, ma l'estrema destra avanzaIl candidato del Partito socialista vince di misura sullo sfidante e diventa il nuovo presidente. Ma la destra ottiene il miglior risultato di sempre ... ilfoglio.it

“I vincitori stasera sono i portoghesi e la democrazia”. Con queste parole Antonio José Seguro ha annunciato la sua vittoria al secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo. Il socialista moderato, 63 anni, sarà il prossimo capo dello Stato, dopo aver facebook

Ieri si è votato in #Portogallo per il ballottaggio delle elezioni presidenziali e il candidato del Partido Socialista António José Seguro (66,8%) ha vinto contro il leader del partito di destra Chega André Ventura (33,2%). x.com