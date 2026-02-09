Porsche | il contagiri centrale un’eredità dal motorsport che definisce l’identità del marchio da oltre 70 anni

Da oltre 70 anni, la Porsche mantiene il contagiri centrale come simbolo di stile e funzionalità. Questa scelta non è casuale: nasce dal mondo del motorsport e da lì si è evoluta diventando un tratto distintivo del marchio. Ancora oggi, il contagiri al centro della plancia rappresenta un elemento riconoscibile e apprezzato dagli appassionati, che collega l’eredità sportiva con l’identità della casa automobilistica.

Porsche e il Contagiri Centrale: Un’Icona di Stile e Funzionalità che Resiste al Tempo. Stoccarda, Germania – Da oltre settant’anni, un elemento distintivo continua a caratterizzare le automobili Porsche: il contagiri posizionato al centro della strumentazione. Una scelta non casuale, radicata nella storia del motorsport e oggi più che mai un simbolo dell’identità del marchio tedesco. La casa automobilistica ha mantenuto questa configurazione, resistendo alla tentazione di stravolgere un’impostazione che si è rivelata vincente nel tempo. La storia di questa peculiarità progettuale affonda le radici nel 1953, con la 550 Spyder, la prima Porsche concepita specificamente per le competizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Porsche Contagiri I 70 anni di «Da Mimmo», una storia che va oltre l’impresa I 70 anni di «Da Mimmo» raccontano una storia di famiglia che va oltre il semplice ristorante. Iseo e lo storico presepe ‘Giacumì Selaio’: una tradizione che si tramanda da oltre 70 anni Ogni Natale, Iseo rivive la storica tradizione del presepe ‘Giacumì Selaio’, un’opera artigianale che viene allestita da oltre settant’anni nella stessa cantina. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Porsche Contagiri Porsche racconta perché da settant’anni il contagiri è al centro delle sue autoUn elemento nato nel motorsport che definisce ancora oggi l’identità del marchio. msn.com VW GOLF 8.5 Cambio velocità fondo scala contachilometri Visualizzazione info aggiuntive come pressione Turbo, Potenza, Coppia, Forza G Visualizzazione cruscotto Golf GTI/Cupra (contagiri sportivo centrale) Visualizzazione cruscotto Golf R/Sk facebook Aggiornati i riferimenti cronometrici e il contagiri dopo che nel pomeriggio dei #F1Testing sono scesi Russell (Mercedes) e Leclerc (Ferrari). La diretta con tutte le info #F1 #Formula1 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.