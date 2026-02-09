Pomeriggio di musica trucca bimbi e animazione per tutti | è tempo di Carnevale inteculturale

Domenica 15 febbraio, il Centro interculturale Movimenti apre le porte per una festa di Carnevale dedicata a tutte le età. Dalle 15 in poi, si susseguono musica, trucchi per i bambini e giochi di animazione. L’evento vuole riunire persone di culture diverse per festeggiare la diversità linguistica e culturale, in occasione della Giornata internazionale della lingua. Un pomeriggio di colori, allegria e condivisione nel cuore della città.

Un pomeriggio di festa, colori e culture per celebrare la diversità linguistica e culturale: domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 15, il Centro interculturale Movimenti, nell'ambito del Progetto Sai, organizza la Festa di Carnevale in occasione della Giornata internazionale della lingua.

