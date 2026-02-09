La polizia municipale di Firenze ha messo in campo venti agenti per un controllo al Mercato centrale. Le forze dell’ordine hanno verificato la conformità delle attività e la sicurezza dell’area, senza riscontrare problemi di rilievo. L’intervento rientra in una serie di controlli periodici per garantire ordine e rispetto delle regole.

Firenze, 9 febbraio 2026 – Controlli della polizia municipale di Firenze nell'area del Mercato centrale. Lo scorso 5 febbraio è scattata una operazione che ha visto l’impiego di una ventina di agenti dei tre reparti del centro storico (Zona Centrale, Fortezza e Porta Romana), l'unità cinofila (con due cani) e il personale del nucleo dei mercati e autorizzazioni di polizia oltre ad addetti dell’azienda sanitaria locale. Un intervento disposto anche dopo alcune segnalazioni di persone con comportamenti molesti che stazionavano presso gli ingressi del mercato. Una ventina i controllati con tre individui risultati non in regola con le norme sull’immigrazione e due segnalati alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polizia municipale Firenze, operazione con venti agenti al Mercato centrale

