Politica scontro su sicurezza e manifestazioni

La discussione sulla sicurezza riaccende le frizioni tra i partiti italiani. Mentre alcuni chiedono più ordine e controlli, altri difendono il diritto di manifestare. La questione divide il governo e l’opposizione, che si accusano a vicenda di usare i cortei come strumenti di propaganda. La tensione resta alta, con manifestanti che chiedono più sicurezza e politici che cercano di trovare un equilibrio.

La politica italiana torna a dividersi su cortei, manifestazioni e sicurezza. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.

