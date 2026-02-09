Polemiche sul rigore e attacco al Napoli | Si sono lamentati quando hanno preso falli così…

La partita tra Genoa e Napoli si accende ancora sulle polemiche sul rigore. La decisione dell’arbitro di concedere il tiro dagli 11 metri a favore del Napoli, allo scadere del match, ha scatenato proteste dai liguri. I tifosi e i commentatori si sono scagliati contro la scelta, ricordando come si siano lamentati anche in altre occasioni quando il fallo sembrava più leggero. Intanto, il Napoli può sorridere: i tre punti conquistati a Genova pesano molto in classifica.

Ci sono ancora polemiche sul rigore concesso ai danni di Antonio Vergara allo scadere della sfida tra Genoa e Napoli, che ha permesso ai partenopei di portare via dal capoluogo ligure tre punti pesantissimi. Durante Pressing, di ieri sera, ci sono state diverse analisi sul fallo commesso da Cornet. Graziano Cesari, Clemente Russo e Massimo Mauro non hanno fatto sconti agli azzurri. Pressing contro il rigore del Napoli: la loro analisi. Secondo lo studio di Pressing, il rigore al Napoli non era da assegnare. Massimo Mauro ci è andato giù pesantemente con la società partenopea: “Il Napoli si è lamentato altre cinque volte quando ha preso un fallo così” – ha detto durante la trasmissione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Argomenti discussi: Genoa-Napoli, giallo sul rigore: decide Massa o il Var? Buongiorno combina un disastro, è bufera sui social; De Rossi: Questo non è più il mio calcio, rigori del genere fanno disamorare; Genoa, De Rossi: Rigore Napoli? Regolamento distorto, l'arbitro in campo ormai non c'è più; Il VAR fa discutere Hernanes e Marelli in diretta TV per Lazio-Genoa: Non è rigore, il calcio è finito.

