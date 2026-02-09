Piraino avanti a Tenerife | superato Barton ora la sfida con Harris ex 31 del mondo

Gabriele Piraino si è qualificato per il tabellone principale del Challenger 75 a Tenerife. Ha battuto Barton e ora aspetta la sfida con Harris, ex numero 31 del mondo. Il torneo si gioca sui campi in cemento dell’isola spagnola e il tennista italiano punta a fare bene.

Gabriele Piraino conquista l'accesso al tabellone principale del Challenger 75 di Tenerife, torneo in corso sui campi in cemento dell'isola spagnola. Il tennista palermitano, attualmente numero 353 del ranking mondiale, ha superato nel turno decisivo delle qualificazioni il ceco Hynek Barton, 21.

