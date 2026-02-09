Pippo Pattavina al Golden di Palermo mattatore della scena con Il piacere dell’onestà

Pippo Pattavina ha conquistato il pubblico del Golden di Palermo con la sua interpretazione di “Il piacere dell’onestà”. Dal 17 al 19 febbraio 2026, l’attore ha portato in scena una versione moderna e coinvolgente dell’opera di Pirandello, mettendo in luce le contraddizioni e le ipocrisie della società di oggi. La piece ha attirato molti spettatori, che hanno apprezzato la capacità di Pattavina di rendere viva una storia così complessa e attuale.

Pippo Pattavina porta sul palcoscenico del Golden di Palermo, dal 17 al 19 febbraio 2026, una rilettura intensa e contemporanea de "Il piacere dell'onestà" di Luigi Pirandello, un'opera che esplora le fragili fondamenta della moralità e dell'ipocrisia sociale. Lo spettacolo, prodotto dall'Associazione culturale Abc nell'ambito della stagione Turi Ferro, vede in scena un cast di talento guidato dallo stesso Pattavina, affiancato da Francesca Ferro e altri interpreti di spicco. Il dramma pirandelliano, ambientato in una Sicilia sospesa tra tradizione e modernità, viene rivisitato dal regista Guglielmo Ferro, che ha scelto di spogliare la scena da elementi superflui per concentrare l'attenzione sulle dinamiche relazionali e sui conflitti interiori dei personaggi.

