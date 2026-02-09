Piombo nell’organismo umano | studio rivela calo cento volte dal 1970 grazie alle normative ambientali

Un nuovo studio dell’Università dello Utah mostra che, dai primi anni ’70 a oggi, la quantità di piombo nel corpo umano si è ridotta di circa cento volte. La ricerca collega questa diminuzione alle normative ambientali introdotte in quegli anni, come la creazione dell’EPA, che hanno limitato l’uso di sostanze nocive. In passato, molte persone avevano alti livelli di piombo nel sangue, ma oggi i valori sono molto più bassi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.