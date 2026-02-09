Piombo nell’organismo umano | studio rivela calo cento volte dal 1970 grazie alle normative ambientali
Un nuovo studio dell’Università dello Utah mostra che, dai primi anni ’70 a oggi, la quantità di piombo nel corpo umano si è ridotta di circa cento volte. La ricerca collega questa diminuzione alle normative ambientali introdotte in quegli anni, come la creazione dell’EPA, che hanno limitato l’uso di sostanze nocive. In passato, molte persone avevano alti livelli di piombo nel sangue, ma oggi i valori sono molto più bassi.
Ecco l’articolo, redatto secondo le istruzioni fornite: Un innovativo studio dell’Università dello Utah rivela un calo di circa cento volte nella concentrazione di piombo nell’organismo umano a partire dal 1970, anno di fondazione dell’Environmental Protection Agency (EPA). La ricerca, basata sull’analisi di campioni di capelli storici, offre una prova concreta dell’efficacia delle politiche ambientali nella tutela della salute pubblica, tracciando un secolo di esposizione a questo metallo pesante. La contaminazione da piombo rappresenta una delle storie di successo più significative della regolamentazione ambientale del XX secolo.🔗 Leggi su Ameve.eu
