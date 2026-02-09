Pietralunghese regola S Venanzo e riconquista la prima piazza

La Pietralunghese batte 3-1 San Venanzo e torna in testa alla classifica. Dopo una partita combattuta, i padroni di casa trovano il gol del vantaggio e poi raddoppiano nel secondo tempo. San Venanzo accorcia le distanze, ma non basta. La squadra di casa mantiene il ritmo e conquista i tre punti fondamentali.

PIETRALUNGHESE 3 SAN VENANZO 1 PIETRALUNGHESE (4-3-3): Abibi; Naticchi, Met Hasani, Nuti, Simoncini; Piccioli (34'st Pauselli), Giambi (34'st Tersini), Esposito (28'st Rossi); Mangiaratti (25'st Gatti), Cori (41'st Bruzzesi), Calderini. A disp.: Casciani, Martinelli, Nicoli, Barrial. All.: Luca Pierotti. SAN VENANZO (4-3-3): Taiti; Grassi, Subbicini, Cenerini, Alunni; Carletti, Rosales, Giommetti (9'st Salustri); Mezzasoma (28'st Kebbeh), Regnicoli (49'st Mignone), Cavalletti. A disp.: Del Percio, Gambacorta, Capoccia, Zaccheo, Alunni, Colussa. All.: Fabrizio Ciucarelli. Arbitro: Masciandaro di Collegno (Alunno e Bartocci).

