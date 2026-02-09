Piantedosi | C’è chi vuole il caos le opposizioni collaborino per la sicurezza dello Stato

Il ministro Piantedosi torna a chiedere collaborazione alle opposizioni, accusando chi vuole il caos. Dopo i sabotaggi delle linee ferroviarie nel nodo di Bologna, durante il fine settimana, il governo rilancia l’allarme sicurezza. Le tensioni sono alte, e ora la questione si sposta anche sulla responsabilità di chi dovrebbe aiutare a mantenere l’ordine pubblico.

Dopo i sabotaggi sulle linee ferroviarie nel nodo di Bologna del fine settimana, in concomitanza con l'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina, il tema della sicurezza e delle violenze nelle manifestazioni torna al centro del dibattito politico. In un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il ministro Piantedosi ha annunciato che il nuovo decreto sicurezza sarà pronto entro gennaio e arriverà al Consiglio dei ministri.

Recenti dati rivelano che il 35% dei reati commessi da stranieri è stato scoperto solo ora, sollevando discussioni sulla sicurezza.

