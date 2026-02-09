La polemica sul piano idrogeologico non si placa. Legacoop ha di nuovo acceso i riflettori, questa volta denunciando il blocco di 500 milioni di euro destinati alla Romagna. La questione divide le istituzioni e le imprese, mentre i lavori per mettere in sicurezza le zone a rischio restano in sospeso. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

Legacoop aveva lanciato l’allarme per il " blocco di 500 milioni di investimenti in tutta la Romagna ". L’azienda VemSistemi, per lo stesso motivo, aveva confermato "incertezza" sia occupazionale sia economica dopo lo stop al progettato intervento di allargamento, pur avendo già i permessi. Erano due delle voci che, nei giorni scorsi, avevaato il Piano di assetto idrogeologico (Pai) presentato dall’ Autorità di Bacino del Po: un documento in cui si mette in guardia dal costruire in merito al rischio alluvioni. È vincolante? La stessa Autorità ha detto di no, almeno per la pianura. La Provincia ha previsto un fitto calendario di incontri e predica prudenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piano idrogeologico, è ancora polemica

Approfondimenti su Piano Idrogeologico

Il Comune di Rimini lancia l’allarme sul nuovo Piano di assetto idrogeologico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Buongiorno24 del 27 Gennaio 2026

Ultime notizie su Piano Idrogeologico

Argomenti discussi: Piano idrogeologico, è ancora polemica; Piano idrogeologico, l'allarme del Comune: Investimenti a rischio stop, così in bilico anche il piano Ieg; Rimini e la costa si fermano: Rischio idrogeologico e nuove regole; Alluvione e nuovi vincoli, Legacoop avverte: Il piano ferma investimenti per mezzo miliardo.

Legacoop boccia il nuovo Piano di Asetto Idrogeologico: Così si ‘vetrifica’ la RomagnaVetrificare la Romagna e cioè renderla più fragile, immobile, inadeguata ad affrontare le sfide di una fase economica e sociale complessa, come quella che ... chiamamicitta.it

Nuovo piano idrogeologico: Così si bloccano investimenti: No, ma attenti alle alluvioniLegacoop: In caso d’approvazione, vincoli per chi investe. L’autorità di bacino: Serve consapevolezza. Tassinari (Forza Italia) presenta un’interrogazione alla Camera. msn.com

Si tratta della variante al piano per l'assetto idrogeologico #Rimini #Attualita facebook