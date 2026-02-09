Paolo Petrecca non commenterà la chiusura di Milano-Cortina. L’ad Rai ha deciso di affidare la cronaca a qualcun altro e di tornare a un ruolo di coordinamento come direttore. Petrecca non sarà in diretta durante la cerimonia di chiusura dei Giochi.

Paolo Petrecca tornerà a un ruolo di coordinamento da direttore e non farà la telecronaca della cerimonia di chiusura dei Giochi. È la decisione presa di concerto con l'ad della Rai Giampaolo Rossi dopo il caso telecronaca della cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Contestualmente anche i giornalisti e il cdr di Rai Sport sono stati richiamati alle loro responsabilità, con l'Ad che a nome dell'azienda ha sottolineato che la Rai è soddisfatta del lavoro e degli ascolti sulle Olimpiadi. Per risolvere le frizioni interne con il cdr, la Rai apre a una convocazione immediata per quanto riguarda la situazione di Rai Sport. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Petrecca non farà la cronaca della chiusura di Milano-Cortina. Dall'ad Rai richiamo a responsabilità

Questa mattina si è svolto un incontro tra il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, e l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi.

La redazione di Rai Sport ha deciso di ritirare le firme e di proclamare uno sciopero, dopo le recenti gaffe di Petrecca.

