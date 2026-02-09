Questa sera si gioca Pescara contro Catanzaro, una partita che potrebbe essere decisiva per entrambe le squadre. I padroni di casa, ultimi in classifica, cercano punti per evitare la retrocessione, mentre gli ospiti, pur attraversando un momento difficile, vogliono confermarsi in zona playoff. La sfida si presenta aperta e con molti occhi puntati sul risultato.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli abruzzesi, fanalino di coda, cercano disperatamente punti salvezza, mentre i calabresi sono in piena zona playoff, nonostante un periodo di crisi. Pescara-Catanzaro si giocherà martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Adriatico. PESCARA-CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Ultimi in classifica con 15 punti, gli abruzzesi non vincono da troppo tempo e anche nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta, in trasferta contro il Cesena. Manca quella scossa utile per risalire verso la salvezza, distante sei punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Pescara-Catanzaro, ventiquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

