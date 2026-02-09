Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che i docenti e il personale ATA possono usufruire di 150 ore retribuite all'anno per attività di formazione. Le modalità di richiesta e i criteri variano a seconda dei contratti regionali, ma l’obiettivo è garantire a insegnanti e staff scolastico di aggiornarsi senza perdere retribuzione. La misura mira a sostenere la crescita professionale di chi lavora nella scuola.

Per garantire e tutelare il diritto allo studio anche ai lavoratori del comparto scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito ha messo a disposizione per docenti, personale educativo e ATA permessi retribuiti di 150 ore annue individuali per frequentare attività di studio che mirano alla propria formazione didattica e professionale. L'articolo Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA: sono retribuiti, criteri e modalità di fruizione GUIDA con i Contratti regionali .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La dirigente mi ha negato di usufruire dei permessi di diritto allo studio perché “non puoi levare le ore di sostegno”. Morale: fare il tirocinio nelle mie ore libere poiché lo svolgo nello stesso plesso dove lavoro. Mando giù il boccone perché non sarebbe una bel facebook