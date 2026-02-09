Percorso I Maddaloni – Scampia contro il femminicidio | anche l' associazione Torrione Eventi Aps aderisce

L’associazione Torrione Eventi APS si unisce alla campagna contro il femminicidio. Il Segretario Antonio Ferrara e la Vicepresidente hanno deciso di aderire al progetto “Percorso I Maddaloni – Scampia contro il femminicidio”. L’obiettivo è portare l’attenzione sulla lotta alle violenze sulle donne e sensibilizzare la comunità su un problema che riguarda tutti.

L’Associazione Torrione Eventi APS sostiene il progetto “Percorso I Maddaloni – Scampia contro il femminicidio”, ricevendo dal Maestro Gianni Maddaloni la maglia commemorativa “No al femminicidio”. facebook