Percorso I Maddaloni – Scampia contro il femminicidio | anche l' associazione Torrione Eventi Aps aderisce
L’associazione Torrione Eventi APS si unisce alla campagna contro il femminicidio. Il Segretario Antonio Ferrara e la Vicepresidente hanno deciso di aderire al progetto “Percorso I Maddaloni – Scampia contro il femminicidio”. L’obiettivo è portare l’attenzione sulla lotta alle violenze sulle donne e sensibilizzare la comunità su un problema che riguarda tutti.
L’Associazione Torrione Eventi APS, nella persona del Segretario Antonio Ferrara e della Vicepresidente, ha aderito al progetto “Percorso I Maddaloni – Scampia contro il femminicidio”, sostenendo con convinzione il messaggio di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza sulle donne. Nella.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Maddaloni Scampia
"No ai botti": l'appello dell'associazione Torrione Eventi Aps
Durante le festività natalizie, l’associazione Torrione Eventi APS invita tutta la comunità a riflettere sull’importanza di rispettare l’ambiente e la sicurezza.
Grande successo per “Gocce di Natale” a cura dell’Associazione Torrione Eventi APS
L’evento “Gocce di Natale”, organizzato dall’Associazione Torrione Eventi APS, ha riscosso un ampio successo presso la biblioteca “Giuseppe Lazzaro” della Parrocchia di Santa Maria ad Martyres, attirando un pubblico numeroso e entusiasta.
Ultime notizie su Maddaloni Scampia
Pino Maddaloni: «Scampia mi ha insegnato che non bisogna giudicare. Non tutti hanno avuto come me l'opportunità di fare sport»Il judoka campione a Sidney 2000 ha portato la fiamma olimpica davanti alle vele di Scampia che sono state la sua casa. Il suo è un messaggio di speranza che passa attraverso lo sport ... vanityfair.it
Pino Maddaloni porta la fiaccola a Scampia: Il messaggio più bello. E ora spazi per i giovaniIo oggi non cado. È una promessa che Pino Maddaloni fece a se stesso la mattina del 18 settembre di 25 anni fa, in un albergo di Sydney. Da lì a qualche ora il ragazzo venuto da Scampia sarebbe ... napoli.repubblica.it
L’Associazione Torrione Eventi APS sostiene il progetto “Percorso I Maddaloni – Scampia contro il femminicidio”, ricevendo dal Maestro Gianni Maddaloni la maglia commemorativa “No al femminicidio”. facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.