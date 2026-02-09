Percorsi di apprendimento più creativi personalizzati e inclusivi con strumenti Microsoft Il Webinar gratuito

Questa mattina si è tenuto un webinar gratuito dedicato a insegnanti e educatori, con l’obiettivo di mostrare come l’intelligenza artificiale possa cambiare il modo di insegnare. Gli esperti hanno presentato strumenti Microsoft per creare percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi. L’evento ha evidenziato che l’intelligenza artificiale non è solo una novità tecnologica, ma un’opportunità concreta per ripensare le metodologie didattiche e coinvolgere meglio gli studenti.

L'intelligenza artificiale non è solo un nuovo strumento, ma un'occasione per ripensare la didattica. In questo webinar scopriremo come l'AI possa supportare i docenti di ogni ordine e grado nel progettare percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi. In un'ora di esempi concreti e attività dimostrative, esploreremo come l'AI possa sostenere la creazione di materiali, la personalizzazione delle.

