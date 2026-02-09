Percorsi abilitanti il Ministero chiede numero e classe di concorso dei docenti neoassunti che devono conseguire il titolo entro il 31 agosto 2026

Il Ministero dell'Istruzione ha chiesto agli Uffici scolastici di comunicare il numero e la classe di concorso dei docenti neoassunti. Questi devono ottenere il titolo entro il 31 agosto 2026, come già avvenuto lo scorso anno scolastico. La richiesta riguarda le graduatorie di merito e gli elenchi di idonei, e mira a monitorare la situazione dei docenti appena assunti.

