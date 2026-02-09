Perché per la morte di Zoe Trinchero non si indaga per femminicidio | Bisogna provare possesso e odio di genere
La morte di Zoe Trinchero non è ancora considerata un femminicidio, nonostante i segni di percosse e strangolamento sul corpo della ragazza di 17 anni. Il 20enne Alex Manna, accusato di averla uccisa, rischia invece di finire sotto processo per omicidio aggravato da futili motivi. La procura ha deciso di non puntare sul movente di odio di genere, sostenendo che bisogna dimostrare il possesso e l’odio di genere per arrivare a questa accusa. La famiglia di Zoe si dice sorpresa e chiede che si fac
Sul corpo della 17enne Zoe Trinchero sono stati trovati segni di percosse e strangolamento. Il 20enne Alex Manna però non è stato accusato di femminicidio, ma di omicidio aggravato da futili motivi. L'avvocato penalista Fabio Messina a Fanpage.it spiega: "Il capo d'imputazione non è ancora cristallizzato".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Zoe Trinchero
Femminicidio Zoe Trinchero, Non Una di Meno scende in piazza: “Società marcia, vittime sempre più giovani”
Il collettivo Non Una di Meno ha manifestato oggi a Nizza Monferrato, chiedendo un’educazione affettiva e sessuale più forte nelle scuole.
Enrico Galiano, la richiesta ai titolisti sul femminicidio di Zoe Trinchero: «Si è uccisi perché c'è un omicida, non per un rifiuto»
Enrico Galiano rompe il silenzio sul caso Zoe Trinchero e chiede ai titolisti di essere più chiari.
Ultime notizie su Zoe Trinchero
