Perché per la morte di Zoe Trinchero non si indaga per femminicidio | Bisogna provare possesso e odio di genere

La morte di Zoe Trinchero non è ancora considerata un femminicidio, nonostante i segni di percosse e strangolamento sul corpo della ragazza di 17 anni. Il 20enne Alex Manna, accusato di averla uccisa, rischia invece di finire sotto processo per omicidio aggravato da futili motivi. La procura ha deciso di non puntare sul movente di odio di genere, sostenendo che bisogna dimostrare il possesso e l’odio di genere per arrivare a questa accusa. La famiglia di Zoe si dice sorpresa e chiede che si fac

