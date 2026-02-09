Perché per la morte di Zoe Trinchero non si indaga per femminicidio | Bisogna provare possesso e odio di genere

La morte di Zoe Trinchero ha lasciato molti senza parole. La ragazza di 17 anni è stata trovata con segni di percosse e strangolamento, ma finora l’accusa non è per femminicidio. Il 20enne Alex Manna, fermato per l’omicidio, è stato accusato di omicidio aggravato da futili motivi. La polizia sta indagando, ma ancora non si parla di violenza di genere o di femminicidio. La differenza tra le accuse sembra legata alle prove raccolte, che non hanno ancora dimostrato un movente

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.