Perché per la morte di Zoe Trinchero non si indaga per femminicidio | Bisogna provare possesso e odio di genere
La morte di Zoe Trinchero ha lasciato molti senza parole. La ragazza di 17 anni è stata trovata con segni di percosse e strangolamento, ma finora l’accusa non è per femminicidio. Il 20enne Alex Manna, fermato per l’omicidio, è stato accusato di omicidio aggravato da futili motivi. La polizia sta indagando, ma ancora non si parla di violenza di genere o di femminicidio. La differenza tra le accuse sembra legata alle prove raccolte, che non hanno ancora dimostrato un movente
Perché per la morte di Zoe Trinchero non si indaga per femminicidio: “Bisogna provare possesso e odio di genere”
La morte di Zoe Trinchero non è ancora considerata un femminicidio, nonostante i segni di percosse e strangolamento sul corpo della ragazza di 17 anni.
Enrico Galiano, la richiesta ai titolisti sul femminicidio di Zoe Trinchero: «Si è uccisi perché c'è un omicida, non per un rifiuto»
Enrico Galiano rompe il silenzio sul caso Zoe Trinchero e chiede ai titolisti di essere più chiari.
