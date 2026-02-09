Perché per la morte di Zoe Trinchero non si indaga per femminicidio | Bisogna provare possesso e odio di genere

La morte di Zoe Trinchero ha lasciato molti senza parole. La ragazza di 17 anni è stata trovata con segni di percosse e strangolamento, ma finora l’accusa non è per femminicidio. Il 20enne Alex Manna, fermato per l’omicidio, è stato accusato di omicidio aggravato da futili motivi. La polizia sta indagando, ma ancora non si parla di violenza di genere o di femminicidio. La differenza tra le accuse sembra legata alle prove raccolte, che non hanno ancora dimostrato un movente

Sul corpo della 17enne Zoe Trinchero sono stati trovati segni di percosse e strangolamento. Il 20enne Alex Manna però non è stato accusato di femminicidio, ma di omicidio aggravato da futili motivi. L'avvocato penalista Fabio Messina a Fanpage.it spiega: "Il capo d'imputazione non è ancora cristallizzato".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Perché per la morte di Zoe Trinchero non si indaga per femminicidio: “Bisogna provare possesso e odio di genere”

La morte di Zoe Trinchero non è ancora considerata un femminicidio, nonostante i segni di percosse e strangolamento sul corpo della ragazza di 17 anni.

