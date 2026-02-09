Percentuali e soglie alle regionali Alessandro Leoci ricorre al Tar

Alessandro Leoci ha deciso di rivolgersi al Tar Puglia contro la decisione di non aver ricevuto un seggio in Consiglio regionale. L’ex capogruppo di “Con” e candidato con la lista Avanti Popolari ha avviato la procedura giudiziaria, contestando le percentuali e le soglie che, secondo lui, gli hanno impedito di entrare in consiglio. La situazione si fa tesa, ora si aspetta la decisione dei giudici.

Alessandro Leoci, ex capogruppo di "Con" in Consiglio regionale e candidato con la lista Avanti Popolari, ha presentato ufficialmente ricorso al Tar Puglia per contestare la mancata attribuzione dei seggi in Consiglio regionale. Come è noto, infatti, Avanti Popolari - così come Avs - ha superato.

