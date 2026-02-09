Per le Olimpiadi i nostri militari dormono al gelo La denuncia del sindacato LRM

Mentre gli atleti sfilano a Cortina e Milano, i militari italiani che lavorano alla sicurezza dormono al freddo. La denuncia arriva dal sindacato LRM, che parla di condizioni indegne per le forze armate coinvolte nell’evento olimpico. Molti di loro sono ostaggi di un’organizzazione che non garantisce un minimo di comfort e rispetto, e le temperature rigide dell’inverno aggravano la situazione. Le criticità sono ormai evidenti e richiedono risposte immediate.

«Mentre il mondo guarda con ammirazione alle vette di Cortina e Milano per l'apertura dei Giochi Olimpici, dietro le quinte della sicurezza si consuma un trattamento indegno per le donne e gli uomini dell'Esercito Italiano ». Inizia così la denuncia del sindacato Libera Rappresentanza dei Militari, che parla di condizioni fatiscenti nelle quali soggiornano i nostri militari impegnati nella sicurezza delle Olimpiadi di Milano-Cortina. «Mentre si spendono miliardi per infrastrutture sportive e hospitality di lusso, i nostri soldati sono stati inviati in caserme dismesse, prive di riscaldamento, con letti in ferro che sembrano residuati bellici e standard igienici inesistenti », dichiara la Segreteria nazionale LRM.

