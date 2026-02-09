Oggi sono stati annunciati i vincitori del concorso

Sono 1.699 i partecipanti al bando di concorso “10 tesi per la sostenibilità” di Fondazione Symbola, Luiss e Unioncamere, con ikl sostegno di Deloitte Climate & Sustainability e iol patrocinio del ministero dell’Università e della ricerca, della Fondazione Fratelli Tutti, con la collaborazione del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, della Rus, la Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile, del Consorzio Interuniversitario nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei materiali (Istnm) e di 26 atenei. I candidati provengono da oltre 80 università di tutta Italia. Il 61% sono donne, il 39% uomini. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Per il bando di concorso “10 Tesi per la Sostenibilità”, 1.698 partecipanti di 80 atenei

Approfondimenti su 10 Tesi per la Sostenibilità

È aperta la seconda edizione del premio di laurea “10 tesi per la sostenibilità”, promosso da Fondazione Symbola, Luiss Guido Carli e Unioncamere, con il supporto di Deloitte Climate & Sustainability.

Ultime notizie su 10 Tesi per la Sostenibilità

