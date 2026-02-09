Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina riprendono oggi con le gare di sci alpino maschile. Gli azzurri hanno una buona chance di salire sul podio nella combinata a squadre, grazie a Franzoni e Paris. Dopo un weekend ricco di medaglie per l’Italia, con sei bronzi, gli atleti sono pronti a tentare di conquistare altri riconoscimenti. La sfida è aperta e il pubblico si aspetta un’altra giornata di emozioni.

D opo l’abbuffata di medaglie nel weekend – ieri ben 6 bronzi con l’Italia terza nel medagliere –, ripartono oggi le gare delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Lo sci alpino di nuovo protagonista con la combinata a squadre maschile dove torneranno in pista l’argento e il bronzo della discesa libera Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Pattinaggio di figura alle Olimpiadi 2026: come riconoscere i salti che decidono il podio X Leggi anche › Perché le Olimpiadi ci emozionano ogni volta: il potere universale dello sport Per i ragazzi del curling Amos Mosaner e Stefania Costantini invece ci sono le semifinali mentre Charlène Guignard e Marco Fabbri iniziano il programma di danza sul ghiaccio per il pattinaggio di figura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per gli azzurri, possibilità di medaglia nella combinata a squadre di sci alpino maschile con Franzoni e Paris

Questa mattina gli atleti sono scesi in pista per la discesa maschile alle Olimpiadi.

Partono bene le Olimpiadi di casa per gli azzurri, una strepitosa Francesca Lollobrigida regala l’oro nei 3000 metri di speed skating. Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa libera. Il racconto della prima giornata dall’inviato a Bormio Mario Nicoliello. Di facebook

MILANO CORTINA 2026. Discesa libera maschile: argento Franzoni, bronzo Paris FORZA AZZURRI #MilanoCortina2026 #OlimpiadiInvernali #SciAlpino #DiscesaLibera #DiscesaLiberaMaschile #TeamItalia #Franzoni #DominikParis #Argento #Bron x.com