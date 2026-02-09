Per bomber Schiavone è il centro numero 14 E il Maranello vola

Il Maranello batte il Masone 1-0 e torna alla vittoria. Schiavone segna il suo centro numero 14, decisivo per i tre punti. La squadra di coach Giaroli si prende i tre punti in una partita combattuta, dimostrando carattere e determinazione. La gara si è accesa nel secondo tempo, quando i cambi di Ventura e Carrera hanno dato nuova energia, portando al gol che ha deciso il match. Ora il Maranello guarda avanti con fiducia.

MASONE 0 MARANELLO 1 MASONE: Giaroli, Zagnoli (78' Campaniello), Valmori, Bonacini D., Pozzi, Ventura (53' Paoli), Acquah, Carrera (53' Tascedda), Jocic, Bonacini R. (64' Campani), Mohmoh (80' Melioli). A disp. Catellani, Burani, Omari, Meyong. All. Marchesini MARANELLO: Khalfaoui, Dello Preite (82' Annovi), Orlandi, Riva, Marverti, Tognin, Canalini (78' Galli), Restilli, Schiavone (88' Capasso), Totaro (90' Evangelisti), Baafi (64' Zagari sv). A disp. Mazzetti, Seghizzi, Guidetti, Jarmouni. All. Tosi Arbitro: Berardo di Bologna Reti: 45' Schiavone Note: ammoniti Carrera, mister Marchesini Il solito Schiavone (rete numero 14 per lui) lancia il Maranello a +7 sulla zona playout col terzo successo in 5 gare.

