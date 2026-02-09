La società di intelligenza artificiale Anthropic ha rivelato di aver distrutto milioni di libri per addestrare i suoi chatbot. L’operazione, condotta attraverso un progetto segreto chiamato Project Panama, ha suscitato molte polemiche. Secondo quanto si apprende, l’obiettivo era migliorare le capacità dei programmi, ma il metodo ha sollevato dubbi sulla legalità di questa scelta. La notizia è finita sui giornali e ha acceso il dibattito sull’etica dietro lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Nel 2024 uno dei fondatori di Anthropic, l’azienda che sviluppa il chatbot Claude, presentò ai suoi dipendenti un piano per «scansionare in modo distruttivo tutti i libri del mondo». Il progetto, noto internamente come Project Panama, prevedeva di comprare enormi quantità di libri usati e digitalizzarli per poterli usare nell’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale dell’azienda. I libri furono di fatto distrutti perché, per poterne staccare le pagine e scansionarle più facilmente e velocemente, gli furono tolti i dorsi. Anche per questo, Project Panama doveva rimanere un segreto: «Non vogliamo che si venga a sapere che stiamo lavorando su questo», scrisse uno dei fondatori dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per allenare i suoi chatbot Anthropic ha distrutto milioni di libri

Approfondimenti su Anthropic Project Panama

Nel cuore del Popocatépetl, uno dei vulcani più attivi del mondo, si trova una regione ricca di storia e pericoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Anthropic Project Panama

Argomenti discussi: L'esercizio più sottovalutato per allenare schiena, spalle e busto: ecco i suoi benefici; Corsa lunga: 4 segnali che indicano che sei pronto ad aggiungere km di qualità; Jennifer Aniston e il segreto dei suoi addominali a 56 anni (e perché funziona meglio degli esercizi tradizionali); Una donna e i suoi figli costretti a dormire all'aperto, anche d'inverno, per sfuggire a un marito e padre violento: un incubo durato 10 anni.

L'esercizio più sottovalutato per allenare schiena, spalle e busto: ecco i suoi beneficiQuesto esercizio a corpo libero sottovalutato allena l'intera catena posteriore. msn.com

Amodei (Anthropic): "Entro pochi mesi gli ingegneri del software saranno inutili". Ma chi controlla Big Tech . Leggi l'articolo #IntelligenzaArtificiale facebook