Per dieci giorni, una donna è stata tenuta prigioniera dal suo fidanzato, che l’ha seviziata, violentata e torturata senza pietà. L’uomo l’ha rasa a zero e l’ha punita per aver tentato di scappare. La vicenda scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla violenza domestica.

Quella che arriva da Sassari è una storia di orrore, violenza, e brutalità disumana. Una storia che si fa persino fatica a riassumere con i codici razionali della grammatica linguistica e etica. Una vicenda che supera, e di gran lunga, i confini della cronaca, per addentrarsi nell’abisso di una crudeltà umana i cui contorni in queste ore stanno profondamente scuotendo la Sardegna. Lì, un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri con accuse pesantissime: sequestro di persona, tortura, violenza sessuale e lesioni. Definizioni giuridiche che non arrivano neppure a sfiorare l’orrore che il soggetto accusato di tanto e tale abominio ha inflitto per giorni interminabili alla sua compagna 25enne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Per 10 giorni in balia del fidanzato aguzzino: la sequestra, la violenta, la tortura e la rasa a zero per punire un tentativo di fuga

Approfondimenti su Sassari Orrore

Una ragazza di 25 anni di Sassari è stata liberata dopo dieci giorni di prigionia.

Un uomo di Sassari è stato arrestato dopo aver tenuto la sua fidanzata in ostaggio per dieci giorni, sottoponendola a torture e violenze.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sassari Orrore

Argomenti discussi: Minorenne e scommesse. GdF e Adm chiudono sala per 10 giorni; Perugia, minore in sala scommesse: scatta la chiusura per 10 giorni e multa da oltre 6.000 euro; Calendario scolastico 2026: quando arrivano le vacanze di Carnevale?; Torna a lezione dopo l’incidente sugli sci: era stato dieci giorni in terapia intensiva.

Segregata, torturata e stuprata dal fidanzato per 10 giorni: salvata 25enne, arrestato il ragazzoL'ha tenuta segregata in casa per almeno 10 giorni, l'ha picchiata, torturata e stuprata. Sono le accuse nei confronti di un 35enne di ... msn.com

Ragazza segregata, stuprata e torturata dal fidanzato per dieci giorniL'ha tenuta segregata in casa per almeno 10 giorni, l'ha picchiata, torturata e stuprata. Sono le accuse nei confronti di un 35enne di Sassari, fidanzato della vittima, una ragazza di 25 anni salvata ... ansa.it

La storia di Jim e della sua malattia. Quella di Jim è solamente una delle tante storie che raccontiamo quotidianamente. Jimmy è arrivato da noi che aveva pochi giorni, ci siamo occupate di farlo allattare tramite una balia e poi lui e i suoi fratelli sono arrivati in r facebook