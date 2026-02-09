Pensioni di reversibilità quando scatta il taglio dell’assegno | ecco le soglie annue di reddito e le percentuali di riduzione

La pensione di reversibilità rischia di ridursi per molti beneficiari. Nuove soglie di reddito annuo determinano le percentuali di riduzione dell’assegno mensile. In pratica, chi supera certi limiti potrebbe vedere il suo importo diminuire o essere completamente ricalcolato. Le modifiche, ancora in fase di definizione, potrebbero colpire diverse famiglie italiane che percepiscono questa forma di sostegno.

Nuovi parametri per il calcolo della pensione di reversibilità, che per molti beneficiari si potrebbe trasformare in un taglio dell’assegno ricevuto mensilmente. A determinare questo cambio di passo è l’adeguamento dei limiti di reddito che sono stati imposti dalla legge sul cumulo tra pensione ai superstiti e redditi propri. Il cambio di passo avviene ad inizio anno a seguito dell’ allineamento al costo della vita del trattamento minimo Inps, su cui basano i calcoli per effettuare le sforbiciate. Pensione di reversibilità, cosa prevede la legge. L’articolo 1, comma 41 della Legge 3351995 regolamenta il cumulo della pensione di reversibilità con i redditi propri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel 2026, cambiano le modalità di calcolo e le soglie per la pensione di reversibilità.

A partire dal 2026, cambiano i limiti di reddito per ricevere la pensione di reversibilità del coniuge superstite.

