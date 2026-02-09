Nel Partito Democratico si respira un’aria diversa da quella che spesso si dipinge. I membri del partito si presentano compatti, smentendo le voci di faide e litigate interne. La realtà, secondo fonti vicine, mostra un gruppo che lavora insieme e si sostiene, senza divisioni evidenti. Il clima tra i rappresentanti è lontano da tensioni o scontri, come alcuni vorrebbero far credere.

Altro che faide, coltellate notturne e segretari che si tirano i bicchieri: nel Partito Democratico non c’è nessuna spaccatura. E no, non è una barzelletta. COMUNICATO-NESSUNA-SPACCATURA Da giorni sulle cronache locali circolano racconti degni di una telenovela sudamericana di quart’ordine, con ricostruzioni fantasiose, dialoghi inventati e un dibattito interno dipinto come se fosse una rissa da bar alle tre di notte. Tutto molto colorito, peccato solo che non sia vero. La Segretaria provinciale Barbara Croci e il Segretario regionale Emiliano Fossi non sono ai ferri corti, non si ignorano e – per la delusione di qualcuno – non stanno preparando regolamenti di conti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - PD, tutti uniti come le cozze: le “spaccature” esistono solo nella testa di qualcuno

Approfondimenti su PD Uniti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su PD Uniti

Argomenti discussi: Direzione Pd: i riformisti si astengono. Schlein: Tutti mobilitati per il No; Verso gli Stati Uniti d’Europa, la delegazione Pd al Parlamento europeo rilancia la svolta federale; Decaro mediatore della pace a Palazzo Dogana: Nobiletti riavvolge il nastro e la Provincia riparte - FoggiaToday; Uniti come alle regionali. Giani lancia l’appello al Pd. Chiede un candidato forte.

**Pd: riformisti avvertono Schlein, Picierno 'partito è ancora casa democratici?'**Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Una fuoco di fila di interventi. La minoranza chiedeva da tempo una riunione della Direzione e stavolta non vanno in scena compromessi. Gli esponenti riformisti intervengono ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Uniti come alle regionali. Giani lancia l’appello al Pd. Chiede un candidato forteDomani sarà alla direzione provinciale: Le comunali sono decisive per tutta la Toscana. Sale l’ipotesi Ceccarelli, Tenti resta in campo, Vaccari fa breccia nel campo largo. msn.com

Tutti uniti per raggiungere un grande traguardo!! AVANTI BIANCOBLU #busallacalcio1909 #wearehistory #117annidistoria #busallaisonfire #campionatoeccellenzaliguria facebook