PD tutti uniti come le cozze | le spaccature esistono solo nella testa di qualcuno

Da lortica.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Partito Democratico si respira un’aria diversa da quella che spesso si dipinge. I membri del partito si presentano compatti, smentendo le voci di faide e litigate interne. La realtà, secondo fonti vicine, mostra un gruppo che lavora insieme e si sostiene, senza divisioni evidenti. Il clima tra i rappresentanti è lontano da tensioni o scontri, come alcuni vorrebbero far credere.

Altro che faide, coltellate notturne e segretari che si tirano i bicchieri: nel Partito Democratico non c’è nessuna spaccatura. E no, non è una barzelletta.  COMUNICATO-NESSUNA-SPACCATURA  Da giorni sulle cronache locali circolano racconti degni di una telenovela sudamericana di quart’ordine, con ricostruzioni fantasiose, dialoghi inventati e un dibattito interno dipinto come se fosse una rissa da bar alle tre di notte. Tutto molto colorito, peccato solo che non sia vero. La Segretaria provinciale Barbara Croci e il Segretario regionale Emiliano Fossi non sono ai ferri corti, non si ignorano e – per la delusione di qualcuno – non stanno preparando regolamenti di conti. 🔗 Leggi su Lortica.it

pd tutti uniti come le cozze le spaccature esistono solo nella testa di qualcuno

© Lortica.it - PD, tutti uniti come le cozze: le “spaccature” esistono solo nella testa di qualcuno

Approfondimenti su PD Uniti

Elezioni provinciali 2026, depositate le liste di PD e A Testa Alta: ecco i candidati

Le coppie arrivano all'altare: qualcuno ci sale, qualcuno gira sui tacchi e se ne va

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su PD Uniti

Argomenti discussi: Direzione Pd: i riformisti si astengono. Schlein: Tutti mobilitati per il No; Verso gli Stati Uniti d’Europa, la delegazione Pd al Parlamento europeo rilancia la svolta federale; Decaro mediatore della pace a Palazzo Dogana: Nobiletti riavvolge il nastro e la Provincia riparte - FoggiaToday; Uniti come alle regionali. Giani lancia l’appello al Pd. Chiede un candidato forte.

**Pd: riformisti avvertono Schlein, Picierno 'partito è ancora casa democratici?'**Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Una fuoco di fila di interventi. La minoranza chiedeva da tempo una riunione della Direzione e stavolta non vanno in scena compromessi. Gli esponenti riformisti intervengono ... lagazzettadelmezzogiorno.it

pd tutti uniti comeUniti come alle regionali. Giani lancia l’appello al Pd. Chiede un candidato forteDomani sarà alla direzione provinciale: Le comunali sono decisive per tutta la Toscana. Sale l’ipotesi Ceccarelli, Tenti resta in campo, Vaccari fa breccia nel campo largo. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.