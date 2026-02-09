Patty Pravo torna a Sanremo per l’undicesima volta. La cantante si presenta con un nuovo album, ma non si lascia catturare dalle etichette. In un’intervista, dice che la trasgressione è diventata una professione e la trova volgare. Preferisce essere semplicemente se stessa, senza compromessi. La sua presenza sul palco rimane sempre un’icona di autenticità, lontana dai cliché del mondo dello spettacolo.

Questo articolo è pubblicato sul numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 10 febbraio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. Patty Pravo parla così: senza introduzioni, senza nostalgia, senza spiegarsi troppo. È il privilegio di chi non ha mai avuto nulla da dimostrare. Nata a Venezia 77 anni fa come Nicoletta Strambelli, ultima vera diva italiana, centoventi milioni di dischi venduti, almeno cinque matrimoni, infinite vite attraversate senza chiedere permesso, torna al Festival dal 24 febbraio per l’undicesima volta. Canta Opera, scritta da Giovanni Caccamo e arrivata - dice - da un sogno: «Mi piace il numero undici, mi sa tanto di scuola, ma undici è un voto impossibile da avere in classe». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Patty Pravo: «La trasgressione è diventata una professione, e la trovo volgare. Meglio essere chi sei»

Approfondimenti su Patty Pravo

Madonna ha recentemente condiviso su Instagram una cover di

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Patty Pravo e Raffaella Carrà - Qui e là #pattypravo #raffaellacarrà #cantantiitaliani #musica

Ultime notizie su Patty Pravo

Argomenti discussi: Patty Pravo nei teatri con Opera Tour; Patty Pravo a Sanremo 2026 con Opera, da aprile in tour nei teatri.

Patty Pravo: «La trasgressione è diventata una professione, e la trovo volgare. Meglio essere chi sei»Torna a Sanremo per l’undicesima volta, presenta un nuovo album e continua a sottrarsi a ogni definizione. Patty Pravo attraversa il tempo senza nostalgia, parla di libertà, amore, e scelte mai negozi ... vanityfair.it

Patty Pravo si confessa: «La trasgressione non è mai mancata… non ho regole»Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ... oggi.it

Torna a Sanremo per l’undicesima volta, presenta un nuovo album e continua a sottrarsi a ogni definizione. Patty Pravo attraversa il tempo senza nostalgia, parla di libertà, amore, e scelte mai negoziate. Fedele a una sola regola x.com

Patty Pravo da giovane molto bella Icona della musica Italiana . facebook