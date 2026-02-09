Patrizia De Blanck l’annuncio commosso di Eleonora Daniele in diretta | Cosa sappiamo della sua morte

Patrizia De Blanck, volto noto della tv, è morta a Roma a 85 anni. La notizia è stata annunciata da Eleonora Daniele in diretta, lasciando il pubblico senza parole. La contessa aveva saputo affascinare per decenni con il suo stile unico tra mondanità e spettacolo.

Si è spenta a Roma all’età di 85 anni Patrizia De Blanck, contessa e volto amatissimo della televisione italiana, capace per decenni di attraversare mondanità, spettacolo e costume con uno stile inconfondibile. Figlia di una famiglia nobile di origini internazionali, De Blanck ha saputo trasformare il suo titolo in un segno di personalità e libertà, diventando un personaggio popolare grazie alle frequenti apparizioni nei salotti televisivi. Ironica, diretta, spesso controcorrente, è stata una presenza riconoscibile sia sulla Rai sia in Mediaset, costruendo un rapporto spontaneo con il pubblico che l’ha seguita fino agli ultimi anni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Patrizia De Blanck Contessa

La notizia della morte di Patrizia De Blanck si diffonde in modo silenzioso, senza annunci ufficiali o grandi clamori.

La morte di Patrizia De Blanck ha fatto parlare molto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck Contessa

Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio; Morta Patrizia De Blanck, contessa ribelle con una devastante malattia: l'annuncio della figlia Giada; È morta Patrizia de Blanck, la contessa aveva 85 anni. Il dolore della figlia Giada.

Morta Patrizia De Blanck, a chi va l’eredità della contessa e il patrimonio 'perso' a CubaDiscendente, da parte materna, da una nobile famiglia veneziana, suo padre era Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba che perse oltre 3 milioni di dollari dopo l'esilio. libero.it

Patrizia De Blanck è morta dopo una lunga malattia. L’addio della figlia GiadaCon un lungo messaggio sui social la figlia Giada ha dato la notizia della morte di Patrizia De Blanck: Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e auten ... tg.la7.it

Eleonora Daniele, voce rotta e lacrime in diretta: devastata dalla sua morte facebook