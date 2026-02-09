La Contessa Patrizia De Blanck racconta i suoi amori più importanti, da Sordi a Califano. La sua vita, fatta di storie intense e senza paura di mostrarsi, si rivela in tutta la sua sincerità. Patrizia si apre e rivela dettagli mai svelati prima, in un viaggio tra passione e ricordi.

La Contessa Patrizia De Blanck ha vissuto delle vere e proprie favole nella sua vita, senza mai nascondersi. Senza mai avere paura di amare. Due mariti, flirt da copertina e un unico, grande amore, Giuseppe Drommi, il suo secondo marito. Per ricordare i suoi legami più celebri, però, bisogna partire dal primo coniuge, il baronetto inglese Anthony Leigh Milne. La Contessa, che all'epoca aveva solo vent'anni, lo sposò nel 1960, ma fu un vero e proprio matrimonio lampo che durò pochissimo, circa sei mesi. Tutto si risolse con un annullamento quando lei lo sorprese in intimità con un uomo, il suo migliore amico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patrizia De Blanck, ecco quali sono stati gli amori della sua vita: da Sordi a Califano

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

La contessa Patrizia De Blanck ha avuto due matrimoni.

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, si racconta senza filtri.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

