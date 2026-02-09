Patrizia De Blanck è morta a 85 anni l’addio della figlia Giada | Ho vissuto tutto nel silenzio

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. La notizia è stata data dalla figlia Giada su Instagram, dove ha scritto che la madre “ha segnato un’epoca”. La donna se ne va lasciando un vuoto grande nella vita di chi l’ha conosciuta. La famiglia ha confermato la scomparsa, ma ancora non sono stati resi noti dettagli sulle cause. La sua morte ha suscitato molta commozione tra amici e fan.

Paolo Bonolis torna in prima serata con Taratata: “Un atto di coraggio. Sanremo ha perso la narrazione” Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio L’annuncio su Instagram della figlia: “Iconica, ha segnato un’epoca. Con lei se ne va una parte di me” Patrizia De Blanck è morta all’età di 85 anni. A dare la notizia è stata la figlia Giada De Blanck, che ha scelto i social per condividere il dolore per la perdita della madre, definita “iconica” e capace di “segnare un’epoca”. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

