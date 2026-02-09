Passi lontani dal mare di Maiorca alle montagne della Georgia | il racconto fotografico di Barbara Taglioni e Moreno Diana

Mercoledì sera, nella sala incontri del Villaggio Mafalda, Barbara Taglioni e Moreno Diana presenteranno il loro racconto fotografico. I due viaggi a piedi spaziano dal mare di Minorca alle montagne della Georgia, mostrando paesaggi diversi ma ugualmente affascinanti. Le immagini catturano momenti di viaggio tra orizzonti mediterranei e montagne selvagge, portando il pubblico attraverso un percorso visivo e storico dei loro spostamenti.

Mercoledì 11 febbraio, alle ore 21, nella sala incontri del Villaggio Mafalda, Barbara Taglioni e Moreno Diana presenteranno "Passi lontani: dal mare di Minorca alle montagne della Georgia: due viaggi a piedi tra orizzonti mediterranei e montagne selvagge", un racconto fotografico.

