Partite Serie A oggi il calendario e gli orari della 24^ giornata

Oggi si gioca la 24ª giornata di Serie A. Sono in programma diversi incontri importanti, con partite che potrebbero cambiare le posizioni in classifica. La giornata inizia nel pomeriggio e si conclude in serata, con i tifosi pronti a seguire ogni minuto in diretta.

La 24ª giornata di Serie A offre uno spettacolo calcistico intenso con incontri chiave che si disputeranno oggi, domenica 8 febbraio. Al centro dell’attenzione, le sfide Sassuolo-Inter, Bologna-Parma e Juventus-Lazio, tutte con un’importante copertura televisiva su Sport e DAZN. Gli appassionati potranno seguire le partite sia tramite il tradizionale decoder, lo streaming su NOW, che attraverso le piattaforme digitali come DAZN. Il calendario odierno si apre con il match tra Bologna e Parma, alle ore 12:30, visibile su DAZN. Questo incontro rappresenta un’opportunità per entrambe le squadre di conquistare punti preziosi per la classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi si gioca la 23ª giornata di Serie A.

Serie A, Sassuolo-Inter finisce 0-5 e Juventus-Lazio 2-2. Vincono Parma e Lecce. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Sassuolo-Inter finisce 0-5 e Juventus-Lazio 2-2. Vincono Parma e Lecce. VIDEO ... tg24.sky.it

Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 24^ giornataOggi, domenica 8 febbraio, si scende in campo per la 24^giornata di Serie A. Alle 18.00 Sassuolo-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti de ... sport.sky.it

