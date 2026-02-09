Parlato si sfoga dopo la sconfitta della Spal contro il Castenaso.

A Carmine Parlato spetta l’ingrato compito di commentare la gara che ha portato la Spal ad otto distanze dal Mezzolara, per la mancata vittoria, terza consecutiva casalinga, contro il Castenaso. Il nuovo allenatore spallino, alla guida da neanche due settimane, cerca di infondere coraggio ed un po’ di ottimismo per il prossimo futuro, anche se il distacco dalla prima della classe è diventato abbastanza proibitivo. "Nel calcio non bisogna mai fare dei conti di niente – commenta nel dopo gara Parlato –. Qui lo dico e lo confermo, fino all’ultima partita noi dobbiamo dare l’anima per portare a casa più punti possibili, da adesso fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parlato: "Servono più equilibrio e serenità". Federico: "Dobbiamo crederci ancora"

