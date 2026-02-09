Domme Paris si gode il momento dopo aver ottenuto il bronzo in discesa alle Olimpiadi. Il discesista italiano si definisce il più grande tra gli italiani e rivela che, dopo questa stagione, dedicherà tempo alla famiglia e alla musica, con già tre concerti in programma. La sua carriera olimpica si conclude con un bilancio positivo, anche se rimpiange qualcosa.

Bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina dietro Von Allmen e Franzoni, quinto dopo la manche di velocità nella combinata a squadra (ora aspetta lo slalom del compagno Tommy Sala). È un Dominik Paris sorridente e rilassato quello che si presenta nella zona mista in fondo alla pista Stelvio di Bormio. Battute, pensieri, riflessioni: dieci minuti per tracciare un bilancio della carriera. "Perché ora sono davvero in pace con me stesso". Come si è sentito il giorno dopo il bronzo, Dominik? "Ah finalmente ho dormito proprio bene! È stata la prima, e forse anche l'ultima, medaglia olimpica per me. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paris: "In pace dopo il bronzo. Sono diventato il più grande discesista italiano. Il rimpianto? Uno solo..."

Approfondimenti su Domme Paris

Dominik Paris si prende il bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su Domme Paris

